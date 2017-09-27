Украинские саперы приступили к расчистке горящих складов под Винницей

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Киев, 27 сентября. Саперы приступили к расчистке территории складов боеприпасов под Винницей, где ранее произошел пожар, сообщили в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

Интенсивность взрывов после пожара на складах боеприпасов в Калиновке значительно снизилась, констатировали в ВСУ.

«Продолжается ликвидация очагов пожара, — цитирует RT военные источники на Украине. — Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них».

В ведомстве также подчеркнули, что саперы проверят ближайшие населенные пункты, где ранее проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело после пожара на складе по статье «диверсия».