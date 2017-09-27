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Общество
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Украина
Украинские саперы приступили к расчистке горящих складов под Винницей
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    Украинские саперы приступили к расчистке горящих складов под Винницей

    12:43  27 Сентября 2017
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    Украинские саперы приступили к расчистке горящих складов под Винницей

    Киев, 27 сентября. Саперы приступили к расчистке территории складов боеприпасов под Винницей, где ранее произошел пожар, сообщили в пресс-службе генерального штаба ВСУ.

    Интенсивность взрывов после пожара на складах боеприпасов в Калиновке значительно снизилась, констатировали в ВСУ.

    «Продолжается ликвидация очагов пожара, — цитирует RT военные источники на Украине. — Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них».

    Украинские саперы приступили к расчистке горящих складов под Винницей

    В ведомстве также подчеркнули, что саперы проверят ближайшие населенные пункты, где ранее проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.

    Ранее на Украине возбудили уголовное дело после пожара на складе по статье «диверсия».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #всу #пожар #саперы #винница #склады
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