Аукцион Sotheby’s продал личные вещи Вивьен Ли за $3 млн‍

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Лондон, 27 сентября. Аукционный дом Sotheby’s продал личные вещи английской актрисы Вивьен Ли, известной за роль в фильме «Унесенные ветром», снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл.

Ювелирные украшения, наряды и аксессуары голливудской актрисы Вивьен Ли проданы неизвестному коллекционеру в Лондоне. Стоимость лота оценивается в £2,24 млн, говорится в сообщении Sotheby’s. Вивьен Ли – обладательница двух «Оскаров» сыграла героиню книги Маргарет Митчелл Скарлетт О'Хара, которая сделала актрису знаменитой, пишет RT.