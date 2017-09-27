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Общество
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Политика
Дата встречи Путина с СПЧ будет зависеть от его рабочего графика — Федотов
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    Дата встречи Путина с СПЧ будет зависеть от его рабочего графика — Федотов

    14:00  27 Сентября 2017
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    Дата встречи Путина с СПЧ будет зависеть от его рабочего графика — Федотов

    Москва, 27 сентября. Точная дата встречи президента России Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) будет зависеть от рабочего графика российского лидера. Об этом сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

    Федотов отметил, что в СМИ приводится немало прогнозов по поводу предстоящей встречи — 30 октября, 3 или 5 ноября, 10 декабря и т.п. «Иными словами, возможных дат несколько, а точная дата будет зависеть от рабочего графика главы государства»,  — цитирует его сайт СПЧ.

    Он добавил, что от рабочего графика Путина будет зависеть не только дата встречи, но и ее продолжительность. Если время позволит, члены СПЧ смогут организовать свободную дискуссию.

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    Автор: Борис Любимов
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