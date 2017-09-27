Дата встречи Путина с СПЧ будет зависеть от его рабочего графика — Федотов

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Москва, 27 сентября. Точная дата встречи президента России Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) будет зависеть от рабочего графика российского лидера. Об этом сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Федотов отметил, что в СМИ приводится немало прогнозов по поводу предстоящей встречи — 30 октября, 3 или 5 ноября, 10 декабря и т.п. «Иными словами, возможных дат несколько, а точная дата будет зависеть от рабочего графика главы государства», — цитирует его сайт СПЧ.

Он добавил, что от рабочего графика Путина будет зависеть не только дата встречи, но и ее продолжительность. Если время позволит, члены СПЧ смогут организовать свободную дискуссию.