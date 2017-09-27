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Общество
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Россия
Экс-главком ВКС РФ избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности
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    Экс-главком ВКС РФ избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности

    12:08  27 Сентября 2017
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    Экс-главком ВКС РФ избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности

    Москва, 27 сентября. Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев избран председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил первый заместитель председателя комитета Франц Клинцевич.

    Клинцевич сообщил, что в среду, 27 сентября, было проведено голосование по избранию нового председателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности.

    «Избран единогласно», — констатировал Клинцевич, передает РИА Новости.

    Экс-главком ВКС РФ избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности

    Таким образом, все присутствующие утвердили кандидатуру бывшего главнокомандующего ВКС РФ. Бондарев накануне был освобожден от этого поста и уволен с военной службы указом президента России Владимира Путина. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #вкс рф #совфед #бондарев #комитет
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