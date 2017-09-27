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Сирия, 27 сентября. ВКС РФ уничтожили более 30 боевиков «Ан-Нусры»*** в провинции Идлиб. Группа террористов сдалась близ города Хашам к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Под авиаударами коалиции США в Ракке погибли 84 мирных жителя, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели серию боевых вылетов на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; уничтожили 32 исламиста «Ан-Нусры» и склад с боеприпасами в результате авианалетов в провинции Идлиб; нанесли авиаудары по ИГ1 к востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли один из опорных пунктов «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска; потеряли 14 солдат в боях с ИГ в юго-восточной части Хомса.

«Исламское государство»: потеряло группу террористов недалеко от города Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора; провело атаку в районе города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает бои с САА на северо-востоке Дамаска; подверглась авиаударам ВВС Сирии в районе поселения Аль-Атариб к северо-западу от Алеппо; ведет перестрелки с NDF****** близ здания научно-исследовательского центра вблизи Алеппо.

Курды: захватили населенный пункт Аль-Сувар к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Ракка, погибло 84 мирных жителя.

Провинция Дамаск

По информации агентства новостей Al Masdar News, после очередных неудачных переговоров с боевиками вооруженной оппозиции 105-я бригада Сирийской арабской армии (САА) возобновила наступательные действия на северо-востоке Дамаска. Сообщается, что под контроль САА перешел один из опорных пунктов группировки «Файлак Ар-Рахман» на западе района Айн-Тарма. Накануне правительственные войска провели артподготовку и ракетные обстрелы перед предстоящей атакой, в результате чего укреплениям радикалов был нанесен значительный урон.

Тем временем продолжаются боестолкновения между сирийскими войсками и боевиками радикальных формирований в квартале Джобар, а также вблизи деревни Ар-Рихан в Восточной Гуте, передает Twitter-канал (hwazn).

Провинция Алеппо

Вновь отмечаются вооруженные стычки между Национальными силами обороны (NDF), действующими на стороне правительственной армии, и террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам» к северо-западу от административного центра провинции. Противники ведут перестрелки недалеко от здания научно-исследовательского центра, сообщает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1). Поддержку союзникам Сирийской арабской армии (САА) оказывают военные самолеты ВВС Сирии. Как передает местный источник, сирийская авиация нанесла два авиаудара по позициям «Джебхат Фатх Аш-Шам»4 близ поселения Аль-Атариб. Накануне в данном районе также работали ВКС РФ.

Провинция Хомс

Как сообщалось ранее, ожесточенные столкновения между террористами «Исламского государства»2 и частями правительственной армии произошли в юго-восточной части провинции в районе города Хамима, расположенного близ границы с Дейр эз-Зором. Поступала информация о том, что сирийские подразделения в ходе противостояния понесли потери в живой силе. Стало известно, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за гибель 14 солдат Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие САР были убиты в результате нападения террориста-смертника. Об этом сообщает новостной портал Terror Monitor.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при помощи ВКС РФ продолжает планомерно продвигаться вдоль восточного берега реки Евфрат в Дейр эз-Зоре. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, после нескольких боевых вылетов российских ВКС в районе города Хатла Аль-Тахтани населенный пункт перешел под контроль войск Башара Асада. В результате авиаударов РФ были уничтожены десятки радикалов «Исламского государства». Кроме того, группа террористов ИГ добровольно сдалась правительственным силам недалеко от города Хашам. Как передают военные источники AMN, ИГИЛовцы скрывались в небольшом здании, окруженном подразделениями САР. О подробностях случившегося не сообщается.

Военный источник в Twitter (smmsyria) подтверждает информацию, о которой сообщалось ранее. Сирийским демократическим силам**** (SDF) удалось захватить населенный пункт Аль-Сувар к северо-востоку от столицы региона.

Провинция Идлиб

По данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), в результате боевых вылетов российских ВКС в районе населенных пунктов, находящихся под контролем исламистской организации «Джебхат Ан-Нусра»3, было ликвидировано 32 боевика группировки, а также склад с боеприпасами и оружием. Напомним, накануне российская авиация сбросила крылатые ракеты на укрепрайоны исламистов. В воздушной операции были задействованы бомбардировщик Ту-95 и два военных самолета — Су-30 и Су-35.

Провинция Ракка

Как передает новостное агентство Freelance News, силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, продолжают проводить бомбардировки в центральных районах административного центра провинции. Накануне в ходе боевых вылетов американских бомбардировщиков B-52, как минимум 84 мирных жителя были убиты. ВВС антитеррористического альянса действуют в Ракке в поддержку Сирийской демократической армии (SDF).

Провинция Хама

ВКС России не прекращает работу в районе стратегического города Акербат. Согласно сведениям местного военного источника в соцсети Twitter (Ali_hama4), авиаудары российской авиации пришлись на укрепленные пункты боевиков «Исламского государства», заключенных в «Акербатском котле» к востоку от Хамы. ВКС РФ провели серию боевых вылетов в окрестностях деревень Об Хазна и Рабда. Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что боевики «Исламского государства» провели неожиданную атаку в провинции Аль-Анбар. Жестокие боестолкновения до сих пор разворачиваются в районе города Ар-Рамади на северо-востоке региона. По данным Twitter-канала (wErzSfRAH6emnqx), ИГИЛовцам удалось захватить район Аль-Хамса Кило, однако в ходе боев более 20 террористов «Исламского государства» были нейтрализованы. В настоящий момент вооруженные силы Ирака и ополченцы-шииты «Хашд Аш-Шааби» противостоят радикалам ИГ в кварталах Аль-Таш, Ас-Саба Кило, а также недалеко от здания университета, передает военный источник в сети Twitter (BUrr44t).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)