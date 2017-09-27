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Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис на телевидении
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    Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис на телевидении

    15:29  27 Сентября 2017
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    Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых актрис на телевидении

    Вашингтон, 27 сентября. Американское бизнес-издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг 10 самых высокооплачиваемых актрис телевидения. 

    Первое место в топ-10 заняла колумбийская актриса София Вергара, которая лидирует в рейтинге шестой год подряд. За последний год 45-летняя артистка заработала 41,5 миллиона долларов. Она играет в популярном ситкоме «Американская семейка», который вышел на экраны в 2009 году.

    Вторая строчка досталась звезде комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко. В текущем году актриса заработала 26 миллионов долларов, передает телеканал «360».

    Топ-3 замыкает Минди Калинг, популярность к которой пришла после сериала «Офис». Актриса заработала за год 13 миллионов долларов.

    Далее по списку идут Эллен Помпео и Маришка Харгитей.

    Кроме того, в список включены актрисы Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, а также Робин Райт и Поли Перретт. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #forbes #актрисы
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