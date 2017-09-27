Боевики ИГ в Даръа уничтожают сигареты и музыкальные инструменты

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Даръа, 27 сентября. Религиозная полиция «Исламского государства»1 «Хизба» утроила акцию по уничтожению запрещенных Шариатом товаров в провинции Даръа.

Боевики из религиозной полиции «Хизба» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) провели показательную акцию по изъятию у местного населения запрещенных товаров с последующим уничтожением.

На кострах сгорели сигареты, музыкальные инструменты и электронная аппаратура для воспроизведения музыки. Акция прошла в нескольких населенных пунктах на западе провинции Даръа. Местный источник сообщает, что за обладание запрещенными товарами нарушители могут лишиться руки или головы.

1 Организация запрещена на территории РФ.