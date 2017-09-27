Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

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Кабул, 27 сентября. Информационные источники запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»2 взяли на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула.

Сообщение ИГ1 появилось спустя короткое время после заявления боевиков «Талибана»3 (афганское исламистское движение запрещено в России), которые также взяли на себя ответственность за ракетный обстрел и заявили, что его целью был прибывший с необъявленным визитом в Афганистан министр обороны США Джеймс Мэттис.

Напомним, афганские власти заявили, что в результате обстрела никто не пострадал. Данные о разрушениях на территории аэропорта уточняются. На момент ракетной атаки глава Пентагона и прибывший вместе с ним генсек НАТО Йенс Столтенберг уже несколько часов, как покинули аэропорт Кабула. По различным данным, на территории аэропорта упали от 6 до 20-30 ракет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.