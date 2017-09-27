Террористы ИГ взяли на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула
Кабул, 27 сентября. Информационные источники запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»2 взяли на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула.
Сообщение ИГ1 появилось спустя короткое время после заявления боевиков «Талибана»3 (афганское исламистское движение запрещено в России), которые также взяли на себя ответственность за ракетный обстрел и заявили, что его целью был прибывший с необъявленным визитом в Афганистан министр обороны США Джеймс Мэттис.
6 rockets land near #KabulAirport after US Defense Secretary arrives https://t.co/uWGXT7FBs9 pic.twitter.com/NdSEE4iaG7— NDTV (@ndtv) September 27, 2017
Напомним, афганские власти заявили, что в результате обстрела никто не пострадал. Данные о разрушениях на территории аэропорта уточняются. На момент ракетной атаки глава Пентагона и прибывший вместе с ним генсек НАТО Йенс Столтенберг уже несколько часов, как покинули аэропорт Кабула. По различным данным, на территории аэропорта упали от 6 до 20-30 ракет.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.