Глава Минкомсвязи опроверг предвзятое отношение к Facebook

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Москва, 27 сентября. В министерстве связи и массовых коммуникаций России относятся к Facebook как к любой другой компании в Интернете, заявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Никакого предвзятого отношения ни к Facebook, ни к любому зарубежному сервису, ни к любому российскому сервису нет», — констатировал Никифоров.

Министр привел в качестве положительного примера ситуацию с американским сервисом такси Uber. Он пояснил, что они арендовали сервисы в России, и все операции в российскими клиентами у них отражаются на территории РФ.

«Персональные данные хранятся здесь, — цитирует Никифорова RT, — никакой технической проблемы в этом нет».

Ранее в Кремле отреагировали на появление данных о «российском вмешательстве» в выборы США у Facebook.