Эксперты назвали самые гостеприимные города России

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Казань, 27 сентября. Исследователи Booking.com составили рейтинг самых гостеприимных городов России, основанный на впечатлениях туристов. Его возглавила Казань, на втором и третьем месте Москва и Санкт-Петербург соответственно.

В исследовании компании отмечается, что главными достоинствами Казани путешественники назвали уникальную архитектуру, транспортную доступность и самобытную татарскую кухню. Кроме того, туристов покорило радушие местных жителей.

Российская и северная столицы понравились туристам культурной жизнью, богатой историей и инфраструктурой. Также в рейтинг самых гостеприимных российских городов эксперты включили Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород, передает «Лента.ру».

Ранее исследователи огласили список регионов России по числу сторонников здорового образа жизни. Как выяснилось, больше всего сторонников ЗОЖ живет на Северном Кавказе и в южных регионах.