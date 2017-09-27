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В Дейр эз-Зор из Ирана прибыл второй гуманитарный конвой
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    В Дейр эз-Зор из Ирана прибыл второй гуманитарный конвой

    11:41  27 Сентября 2017
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    В Дейр эз-Зор из Ирана прибыл второй гуманитарный конвой

    Дейр эз-Зор, 27 сентября. Иран доставил в город Дейр эз-Зор вторую партию гуманитарного груза для местных жителей.

    Местные источники в населенном пункте Дейр эз-Зор сообщили, что в город прибыл второй по счету гуманитарный конвой из Ирана. На пяти грузовиках доставлено порядка 40 тонн одежды, школьных принадлежностей и продовольствия для населения, которое более трех находилось в осаде террористов.

    Губернатор провинции Дейр эз-Зор Муххамад Ибрагим Самра выразил признательность иранским властям от имени всего сирийского народа. Ранее сообщалось, что первый конвой из Ирана прибыл в Дейр эз-Зор 20 сентября, по прибытии колонну обстреляли боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    В Дейр эз-Зор из Ирана прибыл второй гуманитарный конвой

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иран #гумконвой #дейр эз-зор
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