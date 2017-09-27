Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
СМИ отправили в отставку главу Дагестана Абдулатипова
Весь мир
Первый в мире морской секс-круиз стартовал в Италии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первый в мире морской секс-круиз стартовал в Италии

    11:59  27 Сентября 2017
    1025

    Первый в мире морской секс-круиз стартовал в Италии

    Москва, 27 сентября. Первый в мире эротический морской круиз под названием Desire Cruise стартовал в Венеции. Как сообщается на сайте Seatracker.ru, вечером во вторник, 26 сентября лайнер Azamara Quest отправился в путь.

    Роскошный лайнер длиной 180 метров будет заходить в порты Словении и Хорватии, а завершится секс-прогулка в Италии.

    Все билеты на круиз проданы, причем самый дешевый билет можно было приобрести за 3,2 тыс. долларов. Самая дорогая каюта стоила 11 тысяч долларов.

    В ходе круиза по Адриатическому морю для отдыхающих будут проводиться эротические вечеринки и другие сексуальные развлечения. В определенных зонах лайнера можно будет находиться полностью обнаженным.

    Ранее сообщалось, что музыкальные специалисты составили список самых сексуальных клипов за всю историю музыкальной индустрии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #италия #круиз
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103036

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29414

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42901

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22994

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8813
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        40
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1406
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3290
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2785