Первый в мире морской секс-круиз стартовал в Италии

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Москва, 27 сентября. Первый в мире эротический морской круиз под названием Desire Cruise стартовал в Венеции. Как сообщается на сайте Seatracker.ru, вечером во вторник, 26 сентября лайнер Azamara Quest отправился в путь.

Роскошный лайнер длиной 180 метров будет заходить в порты Словении и Хорватии, а завершится секс-прогулка в Италии.

Все билеты на круиз проданы, причем самый дешевый билет можно было приобрести за 3,2 тыс. долларов. Самая дорогая каюта стоила 11 тысяч долларов.

В ходе круиза по Адриатическому морю для отдыхающих будут проводиться эротические вечеринки и другие сексуальные развлечения. В определенных зонах лайнера можно будет находиться полностью обнаженным.

Ранее сообщалось, что музыкальные специалисты составили список самых сексуальных клипов за всю историю музыкальной индустрии.