Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги в соцсетях

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Улан-Удэ, 27 сентября. Бурятский суд вынес решение взыскать с местного жителя 50 тысяч рублей за многократные оскорбления бывшей супруги в мессенджерах Viber и Facebook.

Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги. Мужчина использовал мессенджеры и адресовал издевательства бывшей жене по телефону. Известно, что женщина не стала терпеть подобное обращение и подала в суд иск, потребовав 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Бурятский суд частично удовлетворил требование истца, значительно сократив сумму ущерба, пишет Ura.ru