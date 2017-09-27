Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Северокорейский мальчик разбился после падения с 15-го этажа в Москве
Общество
Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги в соцсетях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги в соцсетях

    17:58  27 Сентября 2017
    56

    Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги в соцсетях

    Улан-Удэ, 27 сентября. Бурятский суд вынес решение взыскать с местного жителя 50 тысяч рублей за многократные оскорбления бывшей супруги в мессенджерах Viber и Facebook.

    Житель Бурятии заплатит 50 тысяч рублей за оскорбления экс-супруги. Мужчина использовал мессенджеры и адресовал издевательства бывшей жене по телефону. Известно, что женщина не стала терпеть подобное обращение и подала в суд иск, потребовав 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Бурятский суд частично удовлетворил требование истца, значительно сократив сумму ущерба, пишет Ura.ru

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #бурятия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103384

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29445

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43001

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23150

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8867
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        608
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        99
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        287
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1518