«Талибан» назвал цель ракетной атаки в аэропорту Кабула

В Избранное

Кабул, 27 сентября. Представители радикального исламского движения «Талибан» (запрещено в России) через собственные информационные источники взяли на себя ответственность за сегодняшний ракетный обстрел международного аэропорта в Кабуле.

Как сообщает афганский телеканал Tolo News, боевики назвали своей целью министра обороны США Джеймса Мэттиса, который сегодня прибыл в Кабул с необъявленным визитом вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Официальный представитель МВД Афганистана ранее сообщил, что «несколько ракет» упали в районе аэропорта Кабула. Источники СМИ сообщили о 20–30 ракетах, отметив, что целью могла быть база НАТО, которая примыкает к аэропорту. В момент атаки глава Пентагона и генсек ООН уже давно покинули территорию аэропорта. Следует отметить, что террористам «Талибана»1 удалось каким-то образом узнать примерное время необъявленного визита высокопоставленных представителей Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.