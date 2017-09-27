Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии 

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Лондон, 27 сентября. Исследование, проведенное разработчиками популярного в Великобритании приложения для знакомств Type, выявило самый популярный тип мужчин — по крайней мере, в Великобритании.

Как оказалось, девушек привлекают не пылкие романтики и не романтические красавцы — голубоглазые блондины — а мужчины с татуировками на теле. Две трети — точнее, 64% — девушек и женщин, пользующихся Type, заявили, что выберут для романтического свидания мужчину с тату.

В то же время мужчины, как отмечает «Ридус», оказались более консервативными — лишь 39% процентов участников исследования заявили, что хотели бы увидеть на теле девушки, с которой идут на свидание, татуировки.

Впрочем, количество поклонников татуировок, как оказалось, велико как среди женщин, так и среди мужчин и любителей гомосексуальных отношений обоих полов. Некоторые опрошенные заявили, что татуировки придают человеческому телу уникальность.