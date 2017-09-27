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Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии
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    Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии

    12:06  27 Сентября 2017
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    Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии

    Лондон, 27 сентября. Исследование, проведенное разработчиками популярного в Великобритании приложения для знакомств Type, выявило самый популярный тип мужчин — по крайней мере, в Великобритании.

    Как оказалось, девушек привлекают не пылкие романтики и не романтические красавцы — голубоглазые блондины — а мужчины с татуировками на теле. Две трети — точнее, 64% — девушек и женщин, пользующихся Type, заявили, что выберут для романтического свидания мужчину с тату.

    Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии

    В то же время мужчины, как отмечает «Ридус», оказались более консервативными — лишь 39% процентов участников исследования заявили, что хотели бы увидеть на теле девушки, с которой идут на свидание, татуировки. 

    Впрочем, количество поклонников татуировок, как оказалось, велико как среди женщин, так и среди мужчин и любителей гомосексуальных отношений обоих полов. Некоторые опрошенные заявили, что татуировки придают человеческому телу уникальность.

    «Мы были удивлены тем, насколько сильным оказался тренд пристрастия к татуировкам, — отметил глава Type Бенно Спенсер. — Очень многие наши пользователи ищут кого-то с боди-артом — это явно заводит как мужчин, так и женщин».

    Исследователи назвали самый популярный тип мужчин в Британии 

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    Автор: Валентин Меликов
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