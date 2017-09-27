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Общество
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Украина
Военнослужащий армии ДНР рассказал о версиях поджога на военном складе под Винницей
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    Военнослужащий армии ДНР рассказал о версиях поджога на военном складе под Винницей

    11:47  27 Сентября 2017
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    Военнослужащий армии ДНР рассказал о версиях поджога на военном складе под Винницей

    Винница, 27 сентября. Пожар на складе с боеприпасами в Калиновке Винницкой области мог быть организован киевскими властями и не только с целью скрыть хищения в украинской армии. Таким мнением поделился военнослужащий армии Донецкой народной республики Игорь Немодрук. 

    По его мнению, взрыв на складе могли устроить киевские власти по двум причинам. Во-первых, отметил он, поджог с целью скрыть воровство.

    «Второй мотив более высокого уровня — подготовка общественного мнения к тому, что им необходимо договариваться с Донбассом», — считает военный. 

    Военнослужащий армии ДНР рассказал о версиях поджога на военном складе под Винницей

    Немодрук отметил, что глава Украины Петр Порошенко ничего не добился после своей последней поездки, поэтому, скорее всего, ему нужно было сделать какой-либо «нестандартный ход».

    Он добавил, что Порошенко не может развязать полномасштабную войну, но и оставлять все так, как есть сейчас, невозможно, сообщает «ПолитНавигатор»

    Он напомнил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос совсем недавно говорил о том, что необходимо начинать переговоры с ДНР и ЛНР.

    «И тут удобно получается сказать: видите, у нас и склады взорвались, снарядов нету, давайте будем договариваться», — считает военный.

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    Автор: Дана Балан
    #днр #киев #донбасс #украина #порошенко #калиновка #боеприпасы #склад #винница
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