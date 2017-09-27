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Писательница подает в суд на режиссера фильма «Крым» Пиманова
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    Писательница подает в суд на режиссера фильма «Крым» Пиманова

    11:36  27 Сентября 2017
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    Писательница подает в суд на режиссера фильма «Крым» Пиманова

    Москва, 27 сентября. Писательница Диана Кади утверждает, что фильм «Крым» Алексея Пиманова является адаптированной версией ее книги «Враг не должен видеть твоих слез» 2014 года.

    Автор книги обвиняет режиссера фильма о событиях в Крыму в краже интеллектуальной собственности. Кади вместе с юристами намерена выступить на пресс-конференции в Москве, посвященной подаче искового заявления о защите авторских прав в Арбитражный суд столицы.

    Напомним, фильм Алексея Пиманова «Крым» посвящен событиям весны 2014 года. Первыми кинокартину увидели жители Севастополя и Симферополя.

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    Автор: Борис Любимов
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