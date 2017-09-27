Киевские власти требуют карать русских граждан Украины за отказ от украинизации

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В Киеве прошел круглый стол на тему: «Донбасс: угроза реванша сепаратистов». Организатором выступило министерство информационной политики Украины. Участники круглого стола потребовали карать русских граждан за отказ от украинизации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Карать коллаборантов

Павел Гай-Нижник, старший научный сотрудник Национального научно-исследовательского института украиноведения и всемирной истории, потребовал «покарать» «скрытых коллаборантов»:

«Шаги, которые можно сделать, даже если они не будут сразу реализованы, наше дело сегодня их сформулировать и требовать от власти их реализации... Первое это то, о чем мы говорили, что есть скрытые коллаборанты, которых знает население. Первое требование — покарание. Покарание, чтобы местные люди знали, что власть действует и время расплаты наступит, если есть преступление — наказание неотвратимо. Второе, учителей которые приезжают сюда, нужно в Киев сначала привозить. Показать им, что Киев верит и заботится о них и потом создать там соответствующие условия для свободной работы, для того чтобы общественность их слышала и, прежде всего, обновить общественные советы, причем под большим контролем со стороны украинского общества, чтобы для галочки не сделали другой совет, где мы знаем, кто будет.

Вот в чем проблема. Неотвратимосnь покарания коллаборантов и прислужников оккупантов. И второе, создание условий для украинской патриотической среды на льготных условиях. И это очень легко, так как законодательством это обозначено. У нас другая проблема — выполнять законы, которые уже есть».

Скрытый саботаж

Юрий Косенко, председатель правления ОО «Украинская инициатива» уверен, что отдельный большой кластер проблем касается сферы культуры:

«В частности я хочу напомнить о таком явлении, когда из-за отсутствия массовых изменений в руководстве управлений культуры, музеев, библиотек и так далее, «временами мы наблюдаем скрытый саботаж». А временами мы видим, что в том или другом музее проводится скрытая, а иногда и явная антиукраинская пропаганда. В качестве примера могу сказать, что в музее Краматорска по свидетельству не одного, а многих людей директор проводит экскурсии для детей, где рассказывает такие вещи, что голодомор — это оправданная политика, в той ситуации по-другому сделать было нельзя. Что депортация крымских татар — это в целом гуманный акт по сравнению с тем, что делал Гитлер с евреями и много подобных других вещей. Есть фотографии о том, какая литература там продается, она полностью подпадает под закон о декоммунизации, то есть ее нельзя продавать. В целом, когда мы говорим про Донбасс, в музеях это проблема экспозиций очень большая, они не меняются там десятилетиями и показывают агрессивную сущность коммунизма и фактически показывают историю Украины с точки зрения российской истории. К сожалению, это большая проблема.

В целом, есть вопросы номинальности украиноязычных школ, то есть школа вроде бы украиноязычная, с украинским языком преподавания, а на самом деле там временами такие случаи… Мне лично известны случаи, когда украинский язык преподают на русском. И это в школе, в которой преподавание должно вообще быть на украинском языке. Это же самое касается и высшего образования, когда часто преподавание должно осуществляться на украинском языке и фактически там может найтись несколько преподавателей, которые действительно это делают, а остальные продолжают преподавать на русском языке. Ну и, конечно, мы можем говорить про то, что набирают обороты физическое и морально-психологическое противодействие проукраинской активности в регионе. Скажем, есть в городе Бахмут книжный магазин «Эней», это единственный в Донецкой области книжный магазин из большого числа, где продаются исключительно украинские книжки, на украинском языке. И собственник постоянно устанавливает патриотические постеры. И методично систематически силы, враждебно настроенные к Украине, их срезают и уничтожают. Есть примеры повреждения имущества проукраинских активистов. Об этом мы сегодня тоже услышим, ну и морально-психологическое противодействие, создание тяжелых условий для работы учителям в школах, преподавателям в вузах, работникам библиотек и так далее».

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств. Таким образом, с сентября 2018 года дети представителей национальных меньшинств в детских садах и начальной школе смогут проходить обучение на родном языке, параллельно изучая украинский. Однако с пятого класса преподавание будет проходить только на государственном языке. В свою очередь язык нацменьшинств можно будет изучать лишь факультативно. С сентября 2020 года обучение будет проходить уже исключительно на украинском языке.

Этот документ вызвал резкую критику со стороны Румынии и Венгрии. По их мнению, этот закон нарушает права национальных меньшинств на Украине. Российская Федерация также уверена, что закон об образовании противоречит конституции Украины, а также международным обязательствам Киева.