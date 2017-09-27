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Общество
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Происшествия
На Украине закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от горящего военного склада
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    На Украине закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от горящего военного склада

    11:25  27 Сентября 2017
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    На Украине закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от горящего военного склада

    Винница, 27 сентября. «Украэроцентр» закрыл до 28 сентября воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада в Калиновке Винницкой области.

    По словам замглавы министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, дальнейшие решения относительно срока действия запрета будут приниматься в оперативном порядке в зависимости от поступающей информации и развития событий.

    «Указанный запрет не влияет на полеты государственных воздушных судов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и с целью оказания медицинской помощи», — сообщили изданию «112 Украина» в «Украэроцентре».

    Сам аэропорт Винница попал в зону действия временного запрета использования воздушного пространства.

    На Украине закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от горящего военного склада

    Напомним, что в ночь на 27 сентября в одном из крупнейших складов боеприпасов на Украине начался пожар. Около 22 тысяч человек были эвакуированы с места происшествия. Известно также о двух пострадавших.

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    Автор: Дима Оленин
    #пожар #винница
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