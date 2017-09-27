Сирия: Россия провела пять гуманитарных акций за сутки

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Москва, 27 сентября. Российские военнослужащие доставили в три сирийские провинции около 14 тонн гуманитарного груза.

В министерстве обороны России сообщают, что в поселении Умм эс-Сардж эль-Кибли провинции Хомс местные жители получили две тонны продуктов питания. В населенные пункты Аяшия, Кафер-Найя и Дейр эль-Джамаль провинции Алеппо доставлено около пяти тонн продовольствия. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон раздали жителям административного центра провинции Эс-Сувейда более семи тонн гуманитарного груза.

За время проведения гуманитарных акций медицинская помощь была оказана 180 сирийцам. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с лидерами вооруженных формирований в Эль-Кунейтре, Хомсе, Хаме, Дамаске и Алеппо.