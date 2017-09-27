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Политика
Пушков о ЧП под Винницей: на Украине взрываются не только склады, взорвана законность
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    Пушков о ЧП под Винницей: на Украине взрываются не только склады, взорвана законность

    11:32  27 Сентября 2017
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    Пушков о ЧП под Винницей: на Украине взрываются не только склады, взорвана законность

    Москва, 27 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ЧП в Винницкой области Украины, где на складах боеприпасов произошел пожар. По его мнению, украинская власть, по традиции, обвинит в случившемся Россию.

    «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию, — написал сенатор в среду в своем Twitter — Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной».

    Пушков о ЧП под Винницей: на Украине взрываются не только склады, взорвана законность

    Отметим, что Служба безопасности Украины расценивает пожар на складе под Винницей как диверсию. В Винницком и Калиновском районах Винницкой области из-за ЧП эвакуировали уже более 30 тысяч человек.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #пушков #винница
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