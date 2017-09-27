Путин оценил потенциал Тамбовской области для роста благосостояния ее жителей

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Москва, 27 сентября. Глава государства Владимир Путин поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием со дня ее образования, отметив, что регион обладает значительным потенциалом, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин считает, что жители Тамбовской области могут гордиться именами своих земляков, которые внесли большой вклад в укрепление государства.

«Сегодня Тамбовская область обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей», — сказал глава государства, его слова приведены в поздравительной телеграмме.

Речь идет о развитой промышленности, транспортной инфраструктуре, в регионе также уделяется большое внимание исследовательско-образовательным проектам. Тамбов славится сельскохозяйственным комплексом, глубоким пониманием крестьянского труда и бережного отношения к земле. К поздравлениям Путина присоединился и глава правительства Дмитрий Медведев, отметив историю и богатые традиции житницы центральной России.