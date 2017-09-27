Двое подростков пропали без вести в Новом Уренгое

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Новый Уренгой, 27 сентября. В городе Новом Уренгое разыскивают двух пропавших без вести подростков 15 и 17 лет. В последний раз их увидели 24 сентября.

Как сообщается в группе «Подслушано Новый Уренгой» во «ВКонтакте», Николай К. и Роман К. ушли из дома 24 сентября и не вернулись. В поисках помимо полиции участвуют волонтеры отряда «Лиза Алерт». Поисковики в ориентировках, которые они распространяют в соцсетях, просят добровольцев о помощи. Уточняется, что пропавшие подростки могут находиться в любом регионе России, передает URA.RU.

Добавим, ранее в СМИ сообщалось об исчезновении трех детей в Новгородской области. Ученики пропали по дороге из школы домой.