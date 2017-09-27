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«Тревожный звоночек» для Дурова: адвокат объяснил интерес ФСБ к Telegram
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    «Тревожный звоночек» для Дурова: адвокат объяснил интерес ФСБ к Telegram

    12:14  27 Сентября 2017
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    Пробный шар: адвокат объяснил интерес ФСБ к Telegram

    ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой», об этом сообщил создатель программы Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте». К посту Дуров приложил два документа: извещение о том, что в отношении Telegram будет оформлен протокол, датированное 31 августа, а также копию составленного протокола от 14 сентября. Сам Дуров считает, что составление протокола повлечет за собой определенные правовые последствия.

     « …ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — пишет основатель компании. 

    Пробный шар: адвокат объяснил интерес ФСБ к Telegram

    Адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов, комментируя Федеральному агентству новостей происходящее, назвал действия федеральной службы безопасности ожидаемыми, поскольку «закон Яровой» был принят уже достаточно давно. 

    «Возможно, это своего рода «пробный шар». Мне неизвестны иные громкие ситуации, когда под действие закона попадали другие месседжеры. Те же мобильные операторы ранее сообщали, что не могут исполнять данный закон, поскольку у них нет для этого технических возможностей. Также мне неизвестно, что правоохранительные органы предъявляли претензии к WhatsApp или «Одноклассникам». Возможно, происходящее с Telegram — это новое явление, поднимается волна случаев привлечения к ответственности за неисполнение действующего законодательства, но пока она кажется мне несколько избирательной», — рассуждает Некрасов. 

    Пробный шар: адвокат объяснил интерес ФСБ к Telegram

    Адвокат подчеркнул, что владельцам компании стоит серьезно отнестись к вниманию со стороны ФСБ. 

    «Когда к месседжеру привлечено внимание столь серьезной службы — это «тревожный звоночек», — заключил эксперт. 

    Он напомнил, что, в соответствии с законодательством, правом блокировки приложений и интернет-сайтов обладает и Роскомнадзор. Ранее ведомство уже проявляло интерес к Telegram в связи с возможным использованием его террористами, но поддержки со стороны руководства компании не встретило. 

    «Та война закончилась буквально ничем. Дуров заявил, что интересующая Роскомнадзор информация есть в открытом доступе, но также сообщил об отсутствии намерений вступать с ним в деловую переписку. Может быть, его предупреждают, что такая позиция сегодня нежелательна», — заключает юрист. 

    В июле 2017 года Павел Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора и предоставил пять идентификаторов, необходимых для внесения приложения в реестр регулятора.

    Недавно общественность всколыхнул скандал, участниками которого стали Павел Дуров и бывший сотрудником компании Антон Розенберг: Розенберг обвинил фирму, якобы подконтрольную Дурову, в вымогательстве крупной суммы денег. Дуров в свою очередь назвал оппонента психически неуравновешенным. Позже публикация Розенберга в блоге была удалена. Павел Дуров обвинил Розенберга в вымогательстве 30 миллионов рублей, кроме того, были представлены доказательства того, что «дочка» Telegram дважды предлагала Розенбергу заключить мировое соглашение.

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    Автор: Михаил Блинов
    #дуров #telegram
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