Из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей эвакуировали более 30 тыс. человек

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Киев, 27 сентября. Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за взрывов в результате пожара на складе боеприпасов в Винницкой области Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Согласно приведенным данным, полиция оказывает помощь в проведении срочной эвакуации людей из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов — мест, которые могут потенциально быть поражены обломками от взрыва снарядов.

В сообщении уточняется, что четыре жилых дома загорелись из-за попадания снарядов, в настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожаров.

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко созывает военный кабинет для обсуждения ситуации в Винницкой области.