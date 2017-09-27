Из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей эвакуировали более 30 тыс. человек
Киев, 27 сентября. Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за взрывов в результате пожара на складе боеприпасов в Винницкой области Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Согласно приведенным данным, полиция оказывает помощь в проведении срочной эвакуации людей из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов — мест, которые могут потенциально быть поражены обломками от взрыва снарядов.
В сообщении уточняется, что четыре жилых дома загорелись из-за попадания снарядов, в настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожаров.
Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко созывает военный кабинет для обсуждения ситуации в Винницкой области.