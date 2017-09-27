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Общество
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Украина
Из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей эвакуировали более 30 тыс. человек
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    Из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей эвакуировали более 30 тыс. человек

    11:17  27 Сентября 2017
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    Из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей эвакуировали более 30 тыс. человек

    Киев, 27 сентября. Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за взрывов в результате пожара на складе боеприпасов в Винницкой области Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

    Согласно приведенным данным, полиция оказывает помощь в проведении срочной эвакуации людей из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов — мест, которые могут потенциально быть поражены обломками от взрыва снарядов.

    В сообщении уточняется, что четыре жилых дома загорелись из-за попадания снарядов, в настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пожаров.

    Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко созывает военный кабинет для обсуждения ситуации в Винницкой области.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #винница
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