Россию не напугать запретом полетов: эксперт считает, что у США нет рычагов давления на Москву

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Соединенные Штаты могут ввести ответные меры якобы в связи с невыполнением Россией договора по открытому небу. В Вашингтоне считают, что Америка применила все дипломатические пути по взаимодействию с Москвой. При этом США могут отменить ответные меры, если Россия вернется к выполнению своих обязательств.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что кроме возможного ограничения полетов российской военной авиации над территорией США, как сообщалось накануне, американцы ничего не предпримут. Эксперт считает, что «США не смогут напугать Россию запретами или ответными мерами». Кроме того, у Америки давно нет рычагов воздействия на Москву.

«Есть фундаментальная причина того, что сейчас происходит — это взаимная утрата доверия между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Если нет минимального уровня доверия, то разваливаться начинают фундаментальные договоренности, которые работали годами. Этот развал идет, начиная с наименее необходимых договоренностей, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Договор по открытому небу главным образом имеет символически-психологическое значение. Открытое небо демонстрировало нахождение стран в важном стратегическом диалоге. Если договор обрушится окончательно, это будет довольно печальный и тревожный знак. Перелом мог бы произойти, если бы мы договорились о правилах полетов и военных, и гражданских самолетов в самом чувствительном и конфликтоопасном районе — над Балтийским морем. Есть давняя инициатива финского президента Саули Ниинистё — установить правила полетов военных самолетов в этой сфере. Нужно как можно быстрее провести переговоры и зафиксировать эту договоренность».

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в Госдепартаменте США, американская сторона решила «предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», посчитав «неоднократные попытки дипломатического взаимодействия с Москвой неуспешными». Вашингтон накануне заявил, что может запретить российской военной авиации осуществлять полеты над территорией страны из-за якобы несоблюдения Москвой договора об открытом небе. Соединенным Штатам не нравится, что Россия не хочет, чтобы над Калининградом летали американские военные самолеты. Ограничить полеты также могут над Аляской и Гавайями. Разумеется, недопонимание в том числе связано с тем, что Россия не хочет видеть вблизи своих границ НАТО, чьи войска и так разместили свои базы и вооружения в прибалтийских странах.