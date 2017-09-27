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Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании
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    Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании

    11:19  27 Сентября 2017
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    Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании

    Москва, 27 сентября. Совет Федерации призвал мировое сообщество осудить украинский закон об образовании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Совфеде раскритиковали новый украинский закон об образовании, который вызвал возмущение и во многих других странах. Отмечается, что президент Румынии из-за него даже отметил свой визит в эту страну.

    Российские сенаторы подчеркнули, что закон ущемляет права русскоязычных жителей Украины. По данным Совфеда, как отдельный предмет русский язык изучают один миллион детей.

    «Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты государств Европы и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права нацменьшинств, права детей в этой стране», — констатировали сенаторы.

    Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #совфед #образование #закон
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