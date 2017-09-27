Совфед России призвал мир осудить украинский закон об образовании

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Москва, 27 сентября. Совет Федерации призвал мировое сообщество осудить украинский закон об образовании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Совфеде раскритиковали новый украинский закон об образовании, который вызвал возмущение и во многих других странах. Отмечается, что президент Румынии из-за него даже отметил свой визит в эту страну.

Российские сенаторы подчеркнули, что закон ущемляет права русскоязычных жителей Украины. По данным Совфеда, как отдельный предмет русский язык изучают один миллион детей.