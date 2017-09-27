Матвиенко предупредила о попытках расшатать Россию к президентским выборам

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Москва, 27 сентября. Попытки повлиять на ситуацию в Российской Федерации не остановятся и даже усилятся в период президентской кампании в 2018 году. Об этом в среду заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что политическую значимость предстоящих весной выборов сложно переоценить, передает корреспондент ФАН с места событий.

Спикер Совфеда добавила, что на сегодняшний день международная обстановка непростая, а на ее улучшение едва ли стоит рассчитывать.

По словам Матвиенко, «попытки воздействовать на ситуацию в России, расшатать ее, не прекратятся».