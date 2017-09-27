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У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»
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    У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»

    11:11  27 Сентября 2017
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    У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»

    Москва, 27 сентября. Зрители Первого канала остались недовольны новыми ведущим шоу «Сегодня вечером» Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой, которые пришли на замену Андрею Малахову.

    Особенно раздражает россиян Юлия Меньшова, которая активно делится видео и фотографиями со съемок передачи.

    Многие считают, что Меньшова занимает не свое место.

    «Люблю Меньшову-актрису. Меньшова-ведущая меня раздражает», «Удалите Меньшову с проекта, неужели Эрнст не видит… Ну не на месте эта дама, не на месте…», — приводит слова пользователей «Ридус».

    Другие обвиняют ведущую в бесталанности, считают ее «бездарной» и «ненастоящей». Третьих раздражают манеры Меньшовой, которая «все портит». Ее мимика и смех вызвали отвращение у ряда россиян:

    «Не хотелось обижать Меньшову, но я с первого выпуска поняла, что лишняя она! У нее и с юмором туговато»

    У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»

    Однако нашлись и те, кто поддержал кандидатуру Юлии Меньшовой.

    «Галкин для юмора, а Меньшова для душевности», — заявили они.

    Некоторые уверены, что причиной «проблемы» Юлии Меньшовой является Максим Галкин, который просто не способен работать в команде.

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    Автор: Дима Оленин
    #первый канал #юлия меньшова
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