У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»

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Москва, 27 сентября. Зрители Первого канала остались недовольны новыми ведущим шоу «Сегодня вечером» Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой, которые пришли на замену Андрею Малахову.

Особенно раздражает россиян Юлия Меньшова, которая активно делится видео и фотографиями со съемок передачи.

Многие считают, что Меньшова занимает не свое место.

«Люблю Меньшову-актрису. Меньшова-ведущая меня раздражает», «Удалите Меньшову с проекта, неужели Эрнст не видит… Ну не на месте эта дама, не на месте…», — приводит слова пользователей «Ридус».

Другие обвиняют ведущую в бесталанности, считают ее «бездарной» и «ненастоящей». Третьих раздражают манеры Меньшовой, которая «все портит». Ее мимика и смех вызвали отвращение у ряда россиян:

«Не хотелось обижать Меньшову, но я с первого выпуска поняла, что лишняя она! У нее и с юмором туговато»

Однако нашлись и те, кто поддержал кандидатуру Юлии Меньшовой.

«Галкин для юмора, а Меньшова для душевности», — заявили они.

Некоторые уверены, что причиной «проблемы» Юлии Меньшовой является Максим Галкин, который просто не способен работать в команде.