У нее и с юмором туговато: зрители требуют убрать Меньшову из программы «Сегодня вечером»
Москва, 27 сентября. Зрители Первого канала остались недовольны новыми ведущим шоу «Сегодня вечером» Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой, которые пришли на замену Андрею Малахову.
Особенно раздражает россиян Юлия Меньшова, которая активно делится видео и фотографиями со съемок передачи.
Многие считают, что Меньшова занимает не свое место.
«Люблю Меньшову-актрису. Меньшова-ведущая меня раздражает», «Удалите Меньшову с проекта, неужели Эрнст не видит… Ну не на месте эта дама, не на месте…», — приводит слова пользователей «Ридус».
Другие обвиняют ведущую в бесталанности, считают ее «бездарной» и «ненастоящей». Третьих раздражают манеры Меньшовой, которая «все портит». Ее мимика и смех вызвали отвращение у ряда россиян:
«Не хотелось обижать Меньшову, но я с первого выпуска поняла, что лишняя она! У нее и с юмором туговато»
Однако нашлись и те, кто поддержал кандидатуру Юлии Меньшовой.
«Галкин для юмора, а Меньшова для душевности», — заявили они.
Некоторые уверены, что причиной «проблемы» Юлии Меньшовой является Максим Галкин, который просто не способен работать в команде.