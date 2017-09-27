Аэропорт Кабула попал под ракетный обстрел в день прибытия главы Пентагона

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Кабул, 27 сентября. Несколько ракет разорвались на территории аэропорта Кабула в среду, спустя всего несколько часов после того, как в Кабул прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. По сообщению властей, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.

Как сообщили представители афганской полиции, во время обстрела на территории аэропорта не было зафиксировано жертв и разрушений. Глава Пентагона в момент обстрела находился далеко и не мог пострадать.