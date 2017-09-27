Ракетные войска провели испытательный пуск МБР «Тополь» на полигоне «Капустин Яр»

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Астрахань, 27 сентября. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».

По данным министерства обороны России пуск проводился с целью испытания перспективного боевого оснащения баллистических ракет «Тополь». Отмечается, что учебная боевая часть успешно поразила мишень на военном полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Во время испытания разработчики получили экспериментальные данные о параметрах обстановки, которая создается перспективным оснащением МБР во время преодоления противоракетной обороны вероятного противника. Информация будет использована конструкторами при дальнейших разработках.