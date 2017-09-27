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Иракский Курдистан отказался отдать Багдаду аэропорты в Эрбиле и Сулеймании
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    Иракский Курдистан отказался отдать Багдаду аэропорты в Эрбиле и Сулеймании

    11:25  27 Сентября 2017
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    Иракский Курдистан отказался отдать Багдаду аэропорты в Эрбиле и Сулеймании

    Эрбиль, 27 сентября. Политическое руководство Иракского Курдистана отказалось подчиниться требованиям правительства Ирака в Багдаде и передать центральной власти контроль над аэропортами на подконтрольной курдам территории. 

    Как сообщает Sky News — Arabia, курдские власти ответили решительным отказом на ультиматум со стороны федерального правительства Ирака, которое потребовало отдать контроль над аэропортами в Эрбиле и Сулеймании «чтобы избежать международного воздушного эмбарго».

    Иракский Курдистан отказался отдать Багдаду аэропорты в Эрбиле и Сулеймании

    Напомним, на референдуме о независимости Иракского Курдистана более 90% населения проголосовали за независимость от Ирака. Референдум был проведен несмотря на решительные возражения со стороны центрального правительства в Багдаде, жесткую позицию Анкары и возражения США, где референдум назвали «несвоевременным».

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    Автор: Валентин Меликов
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