Иракский Курдистан отказался отдать Багдаду аэропорты в Эрбиле и Сулеймании

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Эрбиль, 27 сентября. Политическое руководство Иракского Курдистана отказалось подчиниться требованиям правительства Ирака в Багдаде и передать центральной власти контроль над аэропортами на подконтрольной курдам территории.

Как сообщает Sky News — Arabia, курдские власти ответили решительным отказом на ультиматум со стороны федерального правительства Ирака, которое потребовало отдать контроль над аэропортами в Эрбиле и Сулеймании «чтобы избежать международного воздушного эмбарго».

Напомним, на референдуме о независимости Иракского Курдистана более 90% населения проголосовали за независимость от Ирака. Референдум был проведен несмотря на решительные возражения со стороны центрального правительства в Багдаде, жесткую позицию Анкары и возражения США, где референдум назвали «несвоевременным».