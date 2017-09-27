Минобороны опубликовало видео ликвидации главарей «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

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Москва, 27 сентября. Военное ведомство России опубликовало данные объективного контроля уничтожения пяти лидеров «Джебхат ан-Нусры».

Министерство обороны России сообщило, что после нападения исламистов 18 сентября на военных полицейских РФ в провинции Хама была задействована глобальная система разведки в Сирии.

Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков заявил, что разведке удалось установить точное месторасположение важных объектов и лидеров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), ответственных за нападение, в провинции Идлиб.

В результате нанесенного удара ликвидированы пять полевых командиров группировки, включая эмира по финансовым вопросам, советника военного министра и главного помощника духовного лидера «Ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.