Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Матвиенко предупредила о попытках расшатать Россию к президентским выборам
Технологии
Билл Гейтс признался, что пользуется смартфоном на Android
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Билл Гейтс признался, что пользуется смартфоном на Android

    10:49  27 Сентября 2017
    70

    Билл Гейтс признался, что пользуется смартфоном на Android

    Вашингтон, 27 сентября. Бывший глава Microsoft Билл Гейтс признался, что недавно заменил собственный Windows Phone на гаджет под управлением операционной системы Android.

    Гейтс признался журналистам, что пользуется телефоном на Android. Точную модель миллиардер при этом не назвал. 

    Соучредитель Microsoft заверил, что на гаджете установлено «большое количество софта» его компании. По некоторым данным, речь идет о приложениях Word, Skype, Teams и Outlook для мобильных телефонов.

    Как утверждают ряд источников, Гейтс использует телефон от Samsung. Они поясняют, что южнокорейский бренд и миллиардера достаточно давно связывают партнерские отношения.

    Билл Гейтс признался, что пользуется смартфоном на Android

    Ранее эксперты заявили, что Samsung Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году, по ряду параметров превосходит iPhone X.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #гейтс #телефон #android
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102922

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29406

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42875

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22954

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8802
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1303
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3144
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2691
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        39516