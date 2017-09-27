Билл Гейтс признался, что пользуется смартфоном на Android

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Вашингтон, 27 сентября. Бывший глава Microsoft Билл Гейтс признался, что недавно заменил собственный Windows Phone на гаджет под управлением операционной системы Android.

Гейтс признался журналистам, что пользуется телефоном на Android. Точную модель миллиардер при этом не назвал.

Соучредитель Microsoft заверил, что на гаджете установлено «большое количество софта» его компании. По некоторым данным, речь идет о приложениях Word, Skype, Teams и Outlook для мобильных телефонов.

Как утверждают ряд источников, Гейтс использует телефон от Samsung. Они поясняют, что южнокорейский бренд и миллиардера достаточно давно связывают партнерские отношения.

Ранее эксперты заявили, что Samsung Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году, по ряду параметров превосходит iPhone X.