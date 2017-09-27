Больной раком Задорнов после отказа немецких врачей обратился к целителю

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Москва, 27 сентября. Российский сатирик Михаил Задорнов, который страдает от раковой опухоли мозга, после неудачной операции в Германии обратился к целителям.

Состояние Михаила Задорнова ухудшилось, несмотря на оперативное вмешательство немецких хирургов. Родные артиста решили отказаться от лечения в ФРГ, поскольку немцы сослались на то, что не могут помочь ему. Задорнова перевели его в клинику для реабилитации в Подмосковье. Близкие Задорнова решили обратиться за помощью к целителю Лео Шаху, который уже провел 14 сеансов.

Шах работал с опухолью пациента с помощью энергетического поля. Бывший в критическом состоянии Задорнов медленно идет на поправку и больше не жалуется на боли. МРТ опухоли показало, что новообразование уменьшилось, пишет «Ридус».