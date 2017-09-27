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Политика
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Политика
СМИ узнали о тайном брифинге в конгрессе США по Касперскому
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    СМИ узнали о тайном брифинге в конгрессе США по Касперскому

    10:43  27 Сентября 2017
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    СМИ узнали о тайном брифинге в конгрессе США по Касперскому

    Вашингтон, 27 сентября. Тайный брифинг, касающийся российской компании «Лаборатория Касперского», состоялся в минувший вторник в комитете палаты представителей конгресса Соединенных Штатов по науке, космосу и технологиям. Об этом в среду передает агентство Bloomberg. 

    Как отмечает агентство, главной темой обсуждения стали действия американских властей, которые ранее советовали своим государственным учреждениям отказаться от продукции «Лаборатории Касперского», поскольку компания якобы «может быть связана с российской разведкой».

    СМИ узнали о тайном брифинге в конгрессе США по Касперскому

    В настоящее время неизвестно, кто именно выступал в ходе брифинга, сообщает АиФ.

    Дату слушаний в комитете, в которых должен участвовать руководитель компании Евгений Касперский, на сегодняшний день не определили. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #конгресс сша #лаборатория касперского #брифинг
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