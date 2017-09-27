Суд Таиланда приговорил экс-премьера Чинават к пяти годам тюрьмы

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Бангкок, 27 сентября. Верховный суд Таиланда признал виновной экс-премьера Йинглак Чинават. Ее обвиняют в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей.

Кроме этого, первую в истории женщину на посту премьер-министра Таиланда, обвиняют в попустительстве коррупции, сообщила газета «Нэйшн». В 2011-2014 годах власти закупали рис у фермеров по завышенным ценам для дальнейшей продажи за границу. Падение мировой стоимости риса, массовые возмущения и коррупция привели к значительным потерям средств в бюджете страны. Сейчас таиландский суд приговорил Йинглак Чинават к пяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что экс-премьер сбежала из Таиланда.