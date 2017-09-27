Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Нижний Новгород завалит Китай пломбиром
Технологии
Власти рассказали о формировании первого отряда космонавтов из Эмиратов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти рассказали о формировании первого отряда космонавтов из Эмиратов

    10:53  27 Сентября 2017  /обновлено: 10:57  27 Сентября 2017
    39

    Власти рассказал о формировании первого отряда космонавтов из Эмиратов

    Аделаида, 27 сентября. Принимающий участие в Международном астронавтическом конгрессе в Австралии директор космического центра ОАЭ Аднан Мухаммед аль-Раис рассказал, что Эмираты намерены набрать в свой первый космический отряд до восьми человек, при этом стать космонавтами могут как мужчины, так и женщины самых разных профессий. Отбор начнется в январе 2018 года.

    «Мы открываем двери для всех, то есть не устанавливаем никаких ограничений. Это могут быть и мужчины, и женщины всех возрастов, самых разных профессий — учителя, врачи, ученые, военные», — объявил аль-Раис на конгрессе в Аделаиде.

    Как сообщил глава космического центра имени Мохаммеда бин Рашида — то есть имени эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ — в Эмиратах надеются, что два члена космического отряда смогут в 2020 или 2021 году отправиться в экспедицию на МКС. Ранее стало известно, что космический центр ОАЭ ведет переговоры с Роскосмосом о доставке эмиратских космонавтов.

    Власти рассказал о формировании первого отряда космонавтов из Эмиратов

    «Остальные члены отряда астронавтов продолжат готовиться к будущим полетам, — подчеркнул глава космической программы ОАЭ. — Хочу подчеркнуть, что программа будет долгосрочной, то есть мы не намерены ограничиваться лишь одним полетом к МКС».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102921

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29406

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42873

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22952

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8802
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1286
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3138
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2688
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        39403