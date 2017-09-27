Власти рассказали о формировании первого отряда космонавтов из Эмиратов

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Аделаида, 27 сентября. Принимающий участие в Международном астронавтическом конгрессе в Австралии директор космического центра ОАЭ Аднан Мухаммед аль-Раис рассказал, что Эмираты намерены набрать в свой первый космический отряд до восьми человек, при этом стать космонавтами могут как мужчины, так и женщины самых разных профессий. Отбор начнется в январе 2018 года.

«Мы открываем двери для всех, то есть не устанавливаем никаких ограничений. Это могут быть и мужчины, и женщины всех возрастов, самых разных профессий — учителя, врачи, ученые, военные», — объявил аль-Раис на конгрессе в Аделаиде.

Как сообщил глава космического центра имени Мохаммеда бин Рашида — то есть имени эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ — в Эмиратах надеются, что два члена космического отряда смогут в 2020 или 2021 году отправиться в экспедицию на МКС. Ранее стало известно, что космический центр ОАЭ ведет переговоры с Роскосмосом о доставке эмиратских космонавтов.