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Ухожу, и даже уезжаю: красноярский губернатор объявил об отставке
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    Ухожу, и даже уезжаю: красноярский губернатор объявил об отставке

    11:00  27 Сентября 2017  /обновлено: 11:06  27 Сентября 2017
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    Ухожу, и даже уезжаю: красноярский губернатор объявил об отставке

    Красноярск, 27 сентября. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду объявил об отставке.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

    «Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю». Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется», — написал парламентарий.

    Толоконский подвел итоги работы:

    «Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен», — цитирует Толоконского вице-спикер.

    «Он напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства», — написал Клешко.

    Клешко добавил, что губернатор также извинился перед коллегами:

    «Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините».

    Судя по всему планов о новом месте работе у губернатора пока нет:

    "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так".

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте, основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

    Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник предположил, что в отставку могут в ближайшее время уйти еще несколько глав регионов

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    Автор: Алексей Громов
    #отставка #губернатор #толоконский
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