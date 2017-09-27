Ухожу, и даже уезжаю: красноярский губернатор объявил об отставке

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Красноярск, 27 сентября. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду объявил об отставке.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

«Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю». Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется», — написал парламентарий.

Толоконский подвел итоги работы:

«Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен», — цитирует Толоконского вице-спикер.

«Он напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства», — написал Клешко.

Клешко добавил, что губернатор также извинился перед коллегами:

«Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините».

Судя по всему планов о новом месте работе у губернатора пока нет:

"Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте, основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

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