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Политика
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Украина
СБУ расценивает пожар на складе в Виннице как диверсию
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    СБУ расценивает пожар на складе в Виннице как диверсию

    10:35  27 Сентября 2017
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    СБУ расценивает пожар на складе в Виннице как диверсию

    Киев, 27 сентября. На Украине возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» из-за пожара на складе боеприпасов в Виннице, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    «Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 уголовного кодекса («диверсия»)»,  — констатировала представитель службы безопасности Украины.

    Она добавила, что сотрудники СБУ помогают следователям расследовать этот инцидент.

    СБУ расценивает пожар на складе в Виннице как диверсию

    Ранее сообщалось, что в Винницком и Калиновском районах Винницкой области в связи с пожаром на складе боеприпасов эвакуировали около 24 тысячи жителей.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #пожар #сбу #диверсия #боеприпасы #винница
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