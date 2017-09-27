СБУ расценивает пожар на складе в Виннице как диверсию

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Киев, 27 сентября. На Украине возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» из-за пожара на складе боеприпасов в Виннице, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований производство по статье 113 уголовного кодекса («диверсия»)», — констатировала представитель службы безопасности Украины.

Она добавила, что сотрудники СБУ помогают следователям расследовать этот инцидент.

Ранее сообщалось, что в Винницком и Калиновском районах Винницкой области в связи с пожаром на складе боеприпасов эвакуировали около 24 тысячи жителей.