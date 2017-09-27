Порошенко созывает военный кабинет из-за взрывов на складе боеприпасов под Винницей

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Киев, 27 сентября. Украинский президент Петр Порошенко созывает «военный кабинет» для обсуждения ситуации в Винницкой области, где на складах боеприпасов произошли несколько взрывов.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что в нем примут участие премьер-министр, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны, глава Минобороны, руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции, глава Службы безопасности Украины, начальник Генштаба.

Напомним, из-за пожара на складе боеприпасов в Виннице было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». В Винницкой области были эвакуированы около 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих.