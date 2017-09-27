Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по «ан-Нусре», Иран беспокоит Израиль

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Сирия, 27 сентября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили пятерых влиятельных командировал террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Израиль хочет поговорить о присутствии Ирана на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Министерство обороны РФ опубликовало видео ударов Ту-95МС по объектам террористов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ликвидация «ан-Нусры»

В провинции Идлиб были ликвидированы пять влиятельных полевых командиров «Джебхат ан-Нусры». Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заметил, что для поиска и уничтожения командиров, которые причастны к нападению на российских военных в провинции Хама 18 сентября, была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны РФ в САР. В рамках военной операции было раскрыто место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» южнее города Идлиб. По ним был нанесен точный ракетно-авиационный удар.

«В результате удара ликвидированы Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)», — пояснил Конашенков.

Удар по позициям террористов

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео удара бомбардировщика Ту-95МС по позициям боевиков в САР. Соответствующая запись появилась на YouTube-канале российского оборонительного ведомства.

На кадрах видео можно увидеть взлет ракетоносца и самолетов сопровождения с российского аэродрома «Энгельс». Кроме того, на кадры попали запуски крылатых ракет Х-101 по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор и Идлиб. Отмечается, что для выполнения боевой задачи Ту-95МС преодолел около семи тысяч километров.

Иран раздора

Израильский министр Зеев Элькин заявил, что планирует во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднять вопрос иранского военного присутствия на сирийской территории.

«У меня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым… Это будет частично продолжение визита нашего премьер-министра и его встречи с президентом России в Сочи, в которой я и Лавров принимали участие», — рассказал Элькин представителям СМИ перед вылетом из Тель-Авива в Москву.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться различные вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями Израиля и России, ситуация на территории САР, «попытка Ирана там закрепиться», а также палестинская проблема.

1 Организация запрещена на территории РФ.