Симферопольская пенсионерка украла велосипед для подарка внуку

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Симферополь, 27 сентября. Жительница Симферополя, укравшая в магазине детский велосипед, предстанет перед судом. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного отдела УМВД.

По имеющимся данным, сотрудник магазина обратился в полицию с заявлением о том, что 61-летняя пенсионерка похитила велосипед, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что ущерб составил 3300 рублей.

Сотрудники полиции задержали женщину, против которой уже возбуждено уголовное дело. По словам задержанной, она хотела подарить велосипед внуку на день рождения, однако не имела денежных средств.

Женщине грозит до двух лет тюрьмы в зависимости от обстоятельств дела, которые будут установлены в ходе расследования.