Сирия: Минобороны РФ зафиксировало 15 случаев нарушения перемирия
Москва, 27 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о 15 случаях стрельбы в зонах деэскалации.
По данным военного ведомства России за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Эс-Сувейда (2), Дамаск (8), Хомс (3) и Латакия (2). Анкара заявила о 14 нарушениях в Дамаске, Хаме, Идлибе и Алеппо. Ситуация в зонах деэскалации конфликта оценивается как стабильная.
Нарушения режима прекращения огня происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.