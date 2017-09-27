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Сирия: Минобороны РФ зафиксировало 15 случаев нарушения перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало 15 случаев нарушения перемирия

    10:33  27 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало 15 случаев нарушения перемирия

    Москва, 27 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о 15 случаях стрельбы в зонах деэскалации.

    По данным военного ведомства России за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Эс-Сувейда (2), Дамаск (8), Хомс (3) и Латакия (2). Анкара заявила о 14 нарушениях  в Дамаске, Хаме, Идлибе и Алеппо. Ситуация в зонах деэскалации конфликта оценивается как стабильная.

    Нарушения режима прекращения огня происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало 15 случаев нарушения перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #перемирие #стрельбы
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