Путин поздравил Орловскую область с 80-летним юбилеем

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Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с 80-летним юбилеем региона. Глава государства отметил вклад Орловской области в развитие всей страны, науки и культуры.

«Ваш край, подаривший Отечеству выдающихся писателей и поэтов, ученых и конструкторов, полководцев и дипломатов, внес поистине уникальный вклад в укрепление государства, развитие науки, культуры, общественной мысли», — приводят слова президента России на сайте Кремля.

Путин также назвал отрадным тот факт, что новое поколение жителей Орловской области продолжает традиции своих предков. Сейчас у региона новые задачи, там необходимо провести модернизацию агропромышленного комплекса, построить новые магистрали, а также повысить качество жизни местных жителей, добавил президент.

Кроме того, отдельного внимания требуют вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды Орловской области, отметил Путин.

В завершении он пожелал местным жителям реализации планов и всего наилучшего.