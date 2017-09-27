Донбасс: ВСУ 25 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 27 сентября. Вооруженные силы Украины 25 раз за прошедший вторник нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе. Об этом в среду сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По имеющимся данным, за минувшие сутки киевские солдаты 25 раз нарушили режим перемирия, обстреляв районы 10 населенных пунктов республики.

Отмечается, что украинские военные вели обстрел из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В оперативном командовании отметили, что в результате обстрелов было частично повреждено одно домостроение, расположенное в Докучаевске.

Информация о пострадавших не поступала.