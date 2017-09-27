Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Матвиенко предупредила о попытках расшатать Россию к президентским выборам
Политика
Губернатор Красноярска созвал внеплановое совещание с администрацией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Губернатор Красноярска созвал внеплановое совещание с администрацией

    10:14  27 Сентября 2017
    240

    Губернатор Красноярска созвал внеплановое совещание с администрацией

    Красноярск, 27 сентября. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский созвал внеплановое совещание с кабмином региона и другими представителями власти. Как стало известно, данное мероприятие является закрытым.

    «В 14.00 (10.00 мск) губернатор назначил совещание с членами администрации, правительства и депутатами», — сообщил РИА Новости источник в администрации главы края.

    Накануне стало известно о скорой отставке Толоконского. Главными претендентами на должность нового губернатора являются руководитель Оборонпрома Сергей Сокол и глава ФАНО Михаил Котюков.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #красноярск #толоконский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102922

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29406

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42875

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22954

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8802
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1303
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3144
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2691
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        39516