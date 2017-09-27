Губернатор Красноярска созвал внеплановое совещание с администрацией

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Красноярск, 27 сентября. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский созвал внеплановое совещание с кабмином региона и другими представителями власти. Как стало известно, данное мероприятие является закрытым.

«В 14.00 (10.00 мск) губернатор назначил совещание с членами администрации, правительства и депутатами», — сообщил РИА Новости источник в администрации главы края.

Накануне стало известно о скорой отставке Толоконского. Главными претендентами на должность нового губернатора являются руководитель Оборонпрома Сергей Сокол и глава ФАНО Михаил Котюков.