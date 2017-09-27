Более 100 человек эвакуировали из горящего дома в ХМАО

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Ханты-Мансийск, 27 сентября. В городе Мегион (ХМАО) произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали около 120 человек, сообщили в окружном управлении МЧС.

«Тушение в настоящее время идет в активной фазе, площадь локализации огня — 250 квадратных метров», — сообщил источник агентства РИА Новости. В данный момент уточняются списки жильцов дома.

Власти города уже развернули пункт временного размещения для 30 погорельцев. Муниципалитет работает над поиском мест для дополнительного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар.