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Политика
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Политика
МИД РФ о референдуме: Поддерживаем территориальную целостность Ирака
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    МИД РФ о референдуме: Поддерживаем территориальную целостность Ирака

    10:08  27 Сентября 2017
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    МИД РФ о референдуме: Поддерживаем территориальную целостность Ирака

    Москва, 27 сентября. Спорные вопросы между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района должны решаться в диалоге.

    Министерство иностранных дел России прокомментировало референдум о независимости в Курдском автономном районе Ирака (КАР), который состоялся 25 сентября.

    «Российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями», — сообщается в заявлении МИД РФ.

    Ведомство подчеркивает, что позиция России остается неизменной – поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока.

    Также в министерстве считают, что все споры между сторонами должны решаться в формате диалога:

    «В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов. Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».

    Напомним, голосование в рамках референдума проходило как на территории самой автономии, так и в прилегающих районах иракских провинций Дияла, Найнава и Таамим, находящихся под контролем курдских вооруженных формирований. Между тем, представитель регионального правительства в России Асо Джанги Талабани заявил, что референдум в Иракском Курдистане был проведен поспешно.

    По предварительным данным, свыше 90% принявших участие в голосовании высказались за независимость. Окончательные итоги будут объявлены 28 сентября.

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    Автор: Алексей Громов
    #мид #курдистан #референдум о независимости
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