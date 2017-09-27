МИД РФ о референдуме: Поддерживаем территориальную целостность Ирака

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Москва, 27 сентября. Спорные вопросы между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района должны решаться в диалоге.

Министерство иностранных дел России прокомментировало референдум о независимости в Курдском автономном районе Ирака (КАР), который состоялся 25 сентября.

«Российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями», — сообщается в заявлении МИД РФ.

Ведомство подчеркивает, что позиция России остается неизменной – поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока.

Также в министерстве считают, что все споры между сторонами должны решаться в формате диалога:

«В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов. Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».

Напомним, голосование в рамках референдума проходило как на территории самой автономии, так и в прилегающих районах иракских провинций Дияла, Найнава и Таамим, находящихся под контролем курдских вооруженных формирований. Между тем, представитель регионального правительства в России Асо Джанги Талабани заявил, что референдум в Иракском Курдистане был проведен поспешно.

По предварительным данным, свыше 90% принявших участие в голосовании высказались за независимость. Окончательные итоги будут объявлены 28 сентября.