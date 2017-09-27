Роскачество нашло недостатки у 20% нарезных батонов

В Избранное

Москва, 27 сентября. Роскачество завершило первый этап проверки самого популярного в России хлеба — нарезного батона. Эксперты выявили почти 20% случаев нарушения при изготовлении продукта.

В рамках первого этапа испытание прошли 65 образцов хлеба, сообщается на сайте АНО «Российская система качества». Выяснилось, что в 42% случаев товар оказался высококачественным, и его свойства превысили заявленные параметры ГОСТов. В 12 случаях (примерно 18,5% проверенного хлеба) специалисты выявили разного рода недостатки.

Отдельное внимание эксперты уделили качеству муки. Миф о том, что при производстве хлеба используется низкосортная фуражная пшеница — не подтвердился.